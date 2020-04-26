Вовремя притормозили

Молдова находится в сложном финансовом положении, усугубленном ограничениями различных операций в связи с коронавирусом, и потому заинтересована в получении как можно большего количества помощи и кредитов из-за рубежа. Как уже сообщало «Зеркало», на днях Кишиневу удалось договориться с Москвой о получении весьма ощутимой суммы в долг с процентами. Но выясняется, что помощь эта несет в себе ряд потенциальных рисков для Молдовы.

Кабмин Молдовы ратифицировал кредит в 200 млн евро от Российской Федерации. Парламент также ратифицировал соглашение, однако оппозиция документ не поддержала. И вслед за этим, после обращения депутата Сергея Сырбу Конституционный суд Молдовы приостановил его действие — до тех пор, пока не будет дана оценка соответствия соглашения основному закону.

Власти утверждают, что этот кредит необходим для выплаты зарплат бюджетникам и пенсий. Оппозиция говорит о шантаже и скрытых в договоре интересах.

По словам премьер-министра Иона Кику, средства полученные от этого кредита пойдут на финансирование потребностей госбюджета, в том числе на выполнение инвестиционных проектов. «Если соглашение не ратифицировать, то уже в мае-июне мы не сможем выплачивать пенсии и зарплаты», — сказал Кику.

Он отметил, что кредит не связан с какими-либо рисками или обязательствами, кроме стандартных, оговоренных в соглашении. Кредит можно погасить досрочно без каких-либо штрафов или других комиссий.

200 млн евро должны перевести в течение 2020 года двумя траншами по 100 млн евро каждый. Первый платеж должен поступить в течение месяца со дня вступления в силу соглашения.

Сразу же выступил левый президент Молдовы Игорь Додон. В эфире телеканала «Молдова1» он заявил, что оппозиция добивается отставки правительства Иона Кику, блокируя через КС соглашение о кредите.

«У них политический интерес. Оппозиция надеялась, что в кризисной ситуации, связанной с пандемией и сопутствующим ей экономическим кризисом, правительство не найдет деньги и падет. Они утверждали, что кабинет не имеет внешней поддержки, а мы получили ее как от РФ, так и от МВФ», — сказал Додон. По его словам, тогда оппозиция прибегла к варианту блокады кредита РФ и других антикризисных мер кабинета через КС.

Глава Молдовы полагает, что за действиями оппозиции может стоять бежавший в США бывший глава Демократической партии Влад Плахотнюк. По его мнению, беглый олигарх действует через близких к нему бизнесмена Илана Шора и бывшего спикера парламента Андриана Канду. Додон выразил надежду, что в Москве с пониманием отнесутся к этой ситуации.

Президент обвинил оппозицию в том, что они «используют Высокий суд как политический инструмент в этой ситуации», сообщает NewsMaker. По его словам, блокирование или приостановка действия договора будет иметь тяжкие последствия для населения и экономических агентов. Могут прекратиться выплаты зарплат бюджетникам, пенсий, приостановится финансирование сферы здравоохранения, строительства дорог и так далее. «Если кто-то хочет взять на себя ответственность за это, пусть берет, но отвечать им в таком случае придется перед гражданами и законом», — заявил президент.

Оппозиция в долгу не осталась. Бывший премьер-министр Майя Санду назвала эти слова шантажом и заявила, что если власти не могут обеспечить функционирование страны, то они должны уйти, а не угрожать, что не будут платить пенсии и зарплаты. «Мы сталкиваемся с беспрецедентным кризисом, который должен быть урегулирован путем ответственной работы и оперативного вмешательства. Людям не нужны шантаж, схемы и причитания. Людям нужно ответственное и сильное правительство», — сказала Майя Санду.

Лидер парламентской группы PRO Moldova, экс-спикер Андриан Канду также резко отреагировал на заявления президента и посоветовал не перекладывать вину на оппозицию. «Из-за пандемии страна находится на пороге экономического кризиса. Этот кризис выявил неспособность нынешних властей организовать работу и то, что они часто путают национальные интересы с личными», — заявил он. Он призвал правящую коалицию «или работать, или уходить» и отметил, что деньги в бюджете на пенсии и зарплаты есть, а если Россия хочет предоставить кредит, то он должен быть прозрачным.

«Деньги на зарплаты и пенсии есть, спасибо Международному валютному фонду, который уже перечислил $235 млн на счета Молдовы, а также Европейскому Союзу, предоставившему около $200 млн», — заключил Канду.

Наиболее спорным вопросом кредитного соглашения с РФ стал пункт 3 статьи 7 договора, который, по мнению оппозиции, позволяет превратить частные долги компаний в госдолг Молдовы. Он гласит, что, если просроченная задолженность и проценты по ней по государственным кредитам Молдовы или по согласованным с Молдовой кредитам молдавских компаний перед российскими банками, превышают срок 180 дней, то Россия может консолидировать (объединить) как госдолг, так и частные долги, и объявить их срочными к погашению.

Оппозиция считает, что этот пункт позволит вывести миллиарды долларов из страны, а расплачиваться будет народ. И это еще только один из недостатков приостановленного соглашения.