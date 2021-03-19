«Вопрос восстановления ж/д сообщения будут решать Россия и Азербайджан, Армению поставят перед фактом» – российский эксперт

В последнее время идет много разговоров о «Зангезурском коридоре», который должен связать Азербайджан с Нахчываном и с Турцией. Однако, несмотря на то, что «Лачинский коридор» работает с первого дня подписания соглашений, никаких даже теоритических формулировок по «Зангезурскому» или, как говорят , по «мегринскому коридору» нет.

Напротив, «доблестные» сыны Армении «защищают» Сюник от непонятно кого, и эта ситуация оборачивается тем, что какие-то политиканы в Ереване пытаются изобразить из себя защитников Сюника, дабы не открывать коридоры. Хотя, придя к власти, эти же «защитники» первым же делом откроют этот «коридор воздуха» Армении. Процессы, развивающиеся вокруг этой темы, касаются напрямую России и Азербайджана, о том какие процессы сейчас идут вокруг этого коридора, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Президент Азербайджана в своих выступлениях говорит, что Армению принудят открыть «Зангезурский коридор». Как планируется это сделать, если Армения будет тормозить процесс? Будет ли в этом случае возможно силовое принуждение?

— Я понимаю, что отвечать вопросом на вопрос неприлично, но я хочу вас спросить, а как вы представляете себе проект «Зангезурского коридора»? Такое словосочетание есть, но его наполнение пока остается для меня тайной за семью печатями. Это понятие введено в политический оборот Трехсторонним соглашением от 9 ноября 2020 года, другим Соглашением — от 11 января — определены административно-бюрократические шаги по его созданию, и была даже определена конкретная дата — 1 марта 2021 года, когда предложения трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении должны были быть переданы «для утверждения в верхах».

Как мы видим, внутриполитический бедлам в Армении препятствует практической реализации этого соглашения, вследствие чего словосочетание «Зангезурский коридор» пока остается дефиницией без конкретного смысла. Ни одного официальное лицо из Москвы, Баку или Еревана так и не озвучило позицию своей страны по этому вопросу, хотя досужих рассуждений политологов и разного рода экспертов на этот счет за последние четыре месяца мне довелось читать великое множество.

Конечно, за отправную точку теоретизирования по теме «Зангезурского коридора» можно было бы взять нынешний статус «Лачинского коридора» — суверенной части Азербайджана, находящейся под контролем российских миротворцев, в целях обеспечения беспрепятственной связи по гуманитарным вопросам между Арменией и Нагорным Карабахом. Но тут надо понимать, что на момент определения своего статуса «Лачинский коридор» уже существовал долгие десятилетия, и только оставалось формализовать и закрепить на бумаге то, что ранее уже давно существовало в реальности. «Зангезурский коридор», в отличие от «Лачинского» — это пока все еще неологизм без конкретного материального наполнения, и как он будет выглядеть в будущем, говорить пока, по моему мнению, бессмысленно. Человеческая психика устроена так, что мы мыслит терминами, обозначающими предмет или действие, и для меня пока «Зангезурский коридор» — это фигура речи без конкретного смыслового наполнения, за которой в будущем может скрываться все, что угодно.

Чтобы было применение насилия в целях принуждения к совершению чего-либо, сторона, которая будет оказывать это принуждение, должна понимать, ради чего она это делает. Пока такого понимания нет, или оно публично не озвучено, то принуждение теряет всякий смысл. Тут одного политического желания мало, это «хочу» должно иметь материализованные формы. Я их пока со стороны Азербайджана не вижу.

— Это будет экстерриториальный коридор или Азербайджан будет просто пользоваться возможностью транзита?

— Если за основу будет взят «Лачинский коридор», то скорее будет реализован второй вариант, когда грузы или люди из Азербайджана будут перемещаться автомобильным транспортом под охраной российских военных в Нахичевань и обратно. В возможность какого-то экстерриториального коридора на данном этапе послевоенного урегулирования армяно-азербайджанских отношений, связанного с утратой Арменией части своего территориального суверенитета, я не вижу.

Еще раз повторяю, публичных заявлений официальных лиц России, Азербайджана и Армении по этой теме я не слышал, а выслушивать фантазии людей, крайне далеких от сути вопроса, желания нет.

— В Армении часто говорят о северном железнодорожном маршруте вместо маршрута через Мегри. Может ли Азербайджан согласиться на этот вариант? Или будут оба маршрута одновременно?

— В продолжение ответа на предыдущий вопрос еще один вопрос — кто это говорит? Это говорят люди, кто крайне далек от реального знания сути данной проблемы. Вы говорите это, опираясь на публикации армянской прессы — на информацию от журналистов, политологов, оппозиционных политиков, то есть на мнение той категории людей, для которых профессией является продуцирование каких-то новостей.

Цель их работы — создание информационного потока, если хотите — избытка недостоверной информации, в массиве которой растворяются достоверные сведения. Чтобы отсеивать крупицы истины в таких условиях приходится перерабатывать массивы пустой и бесполезной информации. Что касается восстановления железнодорожного сообщения, то единственной достоверной, то есть подтвержденной фактами, информацией является та, в которой говорится о планах Азербайджана, восстановить путь на участке Барда — Аскеран, все остальное пока, как написано в Библии, — от лукавого. Понятно, что решать вопрос восстановления железнодорожного сообщения будут Россия и Азербайджан, а Армения будет поставлена перед фактом, но каким оно будет это решение, мне неизвестно.