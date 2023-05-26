Вопрос нехватки питьевой воды – один из самых обсуждаемых в нашей стране в последние годы. По некоторым подсчетам, к 2050 году ее запасы сократятся в среднем на 15-20%. Причин несколько – климатические, нерациональное использование этого ценного ресурса, старые ирригационные системы, потери воды в распределительных сетях водоснабжения.

Многие эксперты говорят о том, что водных ресурсов достаточно, если их грамотно использовать. Но сообщения о том, что их все меньше появляются с завидным постоянством. И что вода продается населению ниже себестоимости, а, значит, надо повысить тарифы на нее. То есть опять за все платить должны будут граждане, у которых возрастут коммунальные расходы. А ведь многие и так еле сводят концы с концами.

На днях депутат Руфат Гулиев заявил, что Азербайджан — одна из стран мира, где запасы чистой питьевой воды имеются в ограниченном количестве. «Эта проблема растет из года в год. Мы не сможем удержать цены на воду на нынешнем уровне», – сказал он. Через месяц или два мы почувствуем нехватку питьевой воды, приводит слова депутата Report.

Напомним, что в последний раз тарифы на воду повышались в 2021 году с 0,35 маната за один кубометр до 70 гяпиков за 1 кубометр для Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района. В других административных территориальных единицах тариф повысился до 60 гяпиков.

Экономист Асиман Гулиев, комментируя заявление для #, отметил, что пути решения проблемы могут быть разными. В данном случае, в первую очередь, необходимо сократить расходы воды, более эффективно используя этот дар природы. Во-вторых, нужно найти дополнительные источники воды.

«Водные ресурсы Азербайджана распределены следующим образом: 30% реки, 40% озера, 20% водохранилища и остальное между источниками и грунтовыми водами. Общий объем возобновляемых водных ресурсов составил 35 миллиардов м³/год. Это стратегический ресурс и обеспечение населения водой всегда является приоритетным направлением. В Азербайджане и в 70-80-х годах прошлого века в этой сфере были реализованы крупные проекты. В наши дни многие вопросы, связанные с водными ресурсами, решаются под руководством многоуважаемого Президента Ильхама Алиева», – отметил он.

На его взгляд, пресной воды в стране достаточно. Так, в стране немало артезианских вод, которые надо использовать эффективно и рационально.

Что касается стоимости воды, то Гулиев напомнил, что этот вопрос в стране решает Тарифный совет. При этом нужно учитывать множество параметров, ведь повышение стоимости воды влияет и на стоимость продукции, в производстве которой необходимы водные ресурсы. В первую очередь, речь идет о сельскохозяйственной продукции, а также о промышленности.

«Нужно заниматься «водной» проблемой комплексно. Сейчас практически повсеместно в Азербайджане используется питьевая вода там, где должна использоваться техническая. И это нужно исправлять. Важна и роль образовательного процесса: надо пропагандировать среди населения экономию водных ресурсов. Так, фермеры должны понимать, что капельная система полива гораздо выгоднее», – подчеркнул он.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что уже не один месяц идут разговоры о том, что тарифы на воду стоит повысить.

«Думаю, что в законодательстве нужны изменения. Раньше населенные пункты строили там, где есть доступ к воде. А сейчас выросло немало поселков, где нет воды, необходимой инфраструктуры. Сначала должна быть создана инфраструктура, а затем давать разрешение на строительство населенных пунктов. Вот, в Карабахе все делается как надо, и с такого строительства надо брать пример», – поделился он.

Агаев заявил, что в стране пресной воды достаточно несмотря на то, что Азербайджан имеет меньше всего ее запасов среди стран Южного Кавказа.

«Нужно решить вопрос трансграничных рек, которые загрязняют соседние страны. Надо работать в нескольких направлениях: повышать грамотность населения. Техническую воду надо использовать в автомойках и везде, где это можно сделать. Это как раз создаст новые рабочие места. По моим подсчетам, ежемесячно порядка 110 тысяч кубометров сточных вод выбрасывается, эту воду можно очищать и повторно использовать для орошения и на многие другие нужды. Нужны новые водохранилища, их собираются строить. Необходимо, – уверен Агаев, – использовать иностранный опыт и технологии. Есть разные методы экономии воды: так, в городе Лос-Анджелес США стали применять «теневые шарики», которыми покрывают поверхность водохранилищ. Они блокируют большую часть солнечных лучей, что помогает защитить воду от цветения и снизить ее испарение. Думаю, что положительный эффект даст опреснение морской воды. Потери при водоснабжении и использовании в сельском хозяйстве большие, но решать этот вопрос нужно не за счет населения. Должны быть технические, организационные предложения».