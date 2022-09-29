Спикеру Госдумы Вячеславу Володину пришлось опровергнуть свои слова о запрете на выезд для россиян призывного возраста из-за мобилизации.

Утром он написал в своем Telegram-канале, что по закону мобилизация предполагает запрет на пересечение государственной границы и потребовал всех военнообязанных находиться по месту прописки. Но уже к обеду к нему «поступило разъяснение от Минобороны России» и спикер «довел до сведения» граждан, что он неверно трактовал закон.

«Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов», – написал Володин.

Под утренним постом спикера собралось более 4 тыс. комментариев, многие из которых указывали представителю Госдумы, что он не разбирается в законодательстве Российской Федерации. «Г-н Володин, а не надо путать частичную мобилизацию и мобилизацию по ФЗ-31», – отметил читатель. «Так мобилизация частичная, а в законе о полной речь идет. Или не частичная на самом деле?» – задался вопрос еще один пользователь.

Володин регулярно распространяет информацию, которая не соответствует действительности. Накануне он говорил, что россияне бросают автомобили на границе, убегая в другие страны от мобилизации, и предложил в нарушение действующих законов РФ экспроприировать их в пользу воюющих в Украине и их семей.

Затем он заявил, что власти составляют некие списки уехавших, но его тут же опроверг член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев. «Списки никакие составлять не надо. Есть единая база пересекающих границу», – пояснил депутат.

В мае Володин, пытаясь угадать волю высшего руководства, заявлял, что пленные с «Азовстали» не подлежат обмену, поскольку они – «нацистские преступники». В итоге «преступников» обменяли на «кума» президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Теперь Володин предлагает добиться экстрадиции «нацистов» от Турции, где они находятся. (moscowtimes.ru)