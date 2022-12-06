Власти Волгоградской области начали подготовку к переименованию Волгограда в Сталинград. Для этого они создали общественный совет по изучению мнения жителей области о возвращении региональному центру прежнего имени, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление губернатора Андрея Бочарова.

«Задача общественного совета непростая и очень ответственная. Необходимо качественно, всесторонне провести предварительное изучение общественного мнения жителей Волгоградской области, города-героя», — заявил Бочаров на первом заседании совета.

По его словам, власти рассчитывают «на очень ответственное отношение и качественную работу» членов общественного совета. На основе их работы будут принимать решения, «имеющие по-настоящему историческое значение», предупредил Бочаров.

Он назвал прежнее имя города «символом мужества и героизма», но подчеркнул, что решение о переименовании «должно приниматься только на основании позиции жителей». В то же время Бочаров отметил, что «максимально объективный результат» может дать референдум.

Однако, согласно подписанным Бочаровым в июле поправкам к закону «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области», теперь для переименования населенных пунктов и улиц не нужно проводить опрос граждан. Для этого требуется лишь в течение пяти дней отправить документ в представительный орган соответствующего муниципального образования, чтобы он выразил согласие или несогласие в следующие 45 дней.

Сталинград переименовали в Волгоград в 1961 году по решению президиума Верховного совета РСФСР.