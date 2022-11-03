На прошлой неделе произошел инцидент, будто списанный с известного израильского сериала «Тегеран». Военнослужащая ЦАХАЛа оказалась в иранском аэропорту, где был вынужден совершить экстренную посадку самолет, летевший из Ташкента в Дубай.

Девушка, военнослужащая-одиночка, ездила в Ташкент навестить родственников и назад летела через Дубай. Когда самолет «Боинг-737» летел над территорией Ирана, на борту кому-то стало плохо, и пилоты решили совершить экстренную посадку в аэропорту Шираза.

Солдатка поняла всю серьезность происходящего и немедленно связалась с компетентными органами в Израиле. Она сообщила о чрезвычайной ситуации, и ее проинструктировали о том, как себя вести в иранском аэропорту. Ей сказали говорить только по-русски.

В службе внешней разведки Моссад был создан специальный штаб, который отслеживал ситуацию и планировал действия по ее возвращению на родину.

Но всё обошлось: иранцы, по-видимому, не идентифицировали израильтянку, ее не отделили от остальных пассажиров, и самолет через несколько часов спокойно вылетел в Дубай.

Агентство Ynet добавляет, что израильтянам разрешается летать в воздушном пространстве Ирана, если они не являются военнослужащими ЦАХАЛа. В армии расследуют этот случай, но так как девушка по службе не знакома с секретами ЦАХАЛа, она не будет отдана под суд. (israelinfo.co.il)