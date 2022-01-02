Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороги временно приостановлено из-за непогоды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии в воскресенье.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запретить движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:20 мск (18:20 по бакинскому) 2 января 2022 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению. (interfax.ru)