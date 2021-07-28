Прокуратура французского города Монпелье проведет расследование для установления причин смерти молодого человека через несколько часов после получения первой дозы вакцины от коронавируса, передает France Info.

Прокурор Монпелье Фабрис Беларж сообщил, что для установления причин смерти будет проведено вскрытие. Он отметил, что версия пищевой аллергии также будет расследована.

22-летний молодой человек скончался через несколько часов после прививки. В соцсетях появились видео, на которых мужчина, называющий себя отцом молодого человека, заявляет, что причиной смерти сына стала именно вакцина, и обвиняет французские власти в «преступных» и «коррумпированных» решениях.