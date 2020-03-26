Во Франции число жертв коронавируса достигло 1696

Число случаев заражения коронавирусом во Франции за сутки возросло почти на четыре тысячи и составляет сейчас 29 155.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в ходе брифинга в четверг глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Накануне число заболевших составляло 25 233 человек, 1331 человек скончались.

«На сегодняшний вечер у нас 29 155 подтверждённых случаев заболевания…. Число смертей составило 1696», — сказал он.

По информации Саломона, в больницах Франции проходят лечение 13 904 человека, из них 3375 находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 416 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.