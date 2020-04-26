Во Франции число умерших после заражения коронавирусом достигло 22 856 человек

Количество умерших после заряжания коронавирусом во Франции увеличилось за минувшие сутки на 242 человека, общее число смертельных случаев, зарегистрированных на территории страны, достигло 22 856. Такие данные на воскресенье приводит Главное управление здравоохранения страны.

Согласно информации ведомства, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось за последние 24 часа на 461 и составляет в настоящий момент 124 575. По данным управления, число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации, продолжает снижаться. В настоящий момент в отделениях интенсивной терапии остаются 4 682 человека.(ТАСС)

| 2020-04-26T21:04:39+00:00 26 апреля 2020, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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