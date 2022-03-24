Военно-морские силы Украины уничтожили российский десантный корабль «Орск» в захваченном порту Бердянска Запорожской области. Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ на Facebook.
«Доброе утро, мы из Украины! Возле порта Бердянск уничтожен бдк «Орск» армии оккупантов. Слава Украине!» – сообщили в ВМС.
В 2020 году расследователи InformNapalm выяснили, что «Орск», входящий в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России, участвовал в спецоперации по захвату Крыма Россией.
(gordonua.com)
(gordonua.com)