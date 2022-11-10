ВМС Германии получили 600 зенитных ракет RIM-116C Block 2B производства американской корпорации General Dynamics. Об этом сообщает издание Navy Recognition со ссылкой на Минобороны Германии.

Ракеты предназначены для отражения воздушных атак, в том числе для борьбы с противокорабельными ракетными комплексами. RIM-116 входят в состав вооружения корабельных зенитных комплексов Mk 49 (GMLS) и Mk 31 (GMWS).

Block 2 (RIM-116C) представляет собой модернизированную версию ракеты RAM, предназначенную для перехвата маневренных противокорабельных ракет. Она обладает более мощным двигателем, улучшенной радиочастотной головкой самонаведения и модернизированной инфракрасной ГСН.

Кроме того, у ракеты появилась четырехосная система управления и усовершенствованная кинематика. (Газета.Ру)