Власти Украины пообещали снижение цен на топливо

Власти Украины провели переговоры с владельцами заправок и договорились о снижении цен на топливо в ближайшие дни. Об этом обещании сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«По просьбе президента правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться», — объявили в офисе.

В конце марта владельцы российских АЗС объявили, что из-за пандемии коронавируса в стране может подорожать  бензин. Представители отрасли обратились за поддержкой к правительству. Незадолго до этого в Госдуме выступили с предложением снизить  цены на бензин. Это может стать одним из элементов социальной поддержки населения.

Впрочем в Минэнерго не видят  предпосылок к снижению цен. Глава ведомства Александр Новак  попросил не ждать изменений в этом вопросе, объяснив, что действующая система ценообразования не позволяет сделать бензин дешевле (lenta.ru)

| 2020-04-04T21:29:53+00:00 4 апреля 2020, 22:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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