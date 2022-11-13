Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что власти республики пока не установили ответственных за взрыв в Стамбуле. Об этом он сообщил в эфире телеканала NTV.

По его словам, сейчас устанавливается личность женщины, по вине которой произошел взрыв.

«Ее имя пока что неизвестно, но она является подозреваемой. Произошедшее считается террористическим актом. Какая именно террористическая организация совершила теракт, будет установлено в результате расследования», — сказал он.

По информации турецкого вице-президента Фуата Октая, теракт в Стамбуле был совершен женщиной.