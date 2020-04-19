Власти США в ближайшие дни выделят $300 млрд на поддержку малого бизнеса

Власти США рассчитывают в ближайшие несколько дней выделить дополнительно 300 млрд долларов на поддержку предприятий малого бизнеса в условиях пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

«Мы надеемся, что Конгресс США в ближайшее время одобрит выделение дополнительных средств. По нашим подсчетам, $300 млрд должно хватить на то, чтобы [займы] получили практически все», — указал глава американского Минфина. При этом он отметил, что договоренности об этом могут быть достигнуты уже к вечеру воскресенья.

«Я думаю, что мы достигнем соглашения, Сенат одобрит его уже завтра (в понедельник — прим. ТАСС), а Палата представителей — во вторник. Уже к среде мы возобновим [выдачу займов предприятиям малого бизнеса]», — подчеркнул глава финансового ведомства. При этом он также отметил, что властям удалось договориться о выделении $50 млрд в рамках программы займов на случай чрезвычайных происшествий Управления по делам малого бизнеса США.(ТАСС)