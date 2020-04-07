Власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от коронавируса

Федеральные власти США выдали разрешение на начало клинических испытаний второй вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Сегодня вторая компания объявила о том, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов [при Министерстве здравоохранения и социальных служб США] разрешило начать клинические испытания ее вакцины [от нового коронавируса]», — сказал американский лидер. Он не уточнил, о какой именно фирме идет речь. Вместе с тем Трамп напомнил, что ранее разрешение на тестирование аналогичной вакцины получила компания Johnson & Johnson.

Кроме того, Трамп отметил, что 10 «терапевтических средств» для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в настоящее время проходят испытания в США. «Это будет достаточно быстрый процесс <…>», — пообещал глава американской администрации. Наконец, добавил он, еще 15 таких препаратов находятся в стадии подготовки к клиническим испытаниям.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. Согласно информации американского университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 362 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 10 тыс. человек.(ТАСС)