Власти Индонезии приостановили перенос столицы

Правительство Индонезии взяло паузу в реализации проекта переноса столицы на остров Калимантан, а подготовленные средства из бюджета частично направлены на борьбу с пандемией коронавируса. Как передает ТАСС, об этом пишет газета The Straits Times со ссылкой на заявление главы Минфина Сри Мульяни Индравати.

«Курирующее данный проект министерство общественных работ и жилищного строительства перераспределило большую часть своих расходов, в том числе выделенных на создание инфраструктуры для новой столицы, на борьбу с распространением вируса», — отметила руководитель ведомства. По ее словам, «часть бюджета была направлена на модернизацию существующих и строительство новых больниц».

Индравати также рассказала, что «пока президент Джоко Видодо не дал окончательного ответа, какой объем средств на данный проект нужно закладывать в бюджет на будущий год». Между тем министр признала, что работы по переносу столицы «могут способствовать восстановлению экономики».

Индонезийский лидер в августе прошлого года объявил, что новая столица должна появиться в юго-восточной части острова Калимантан примерно к 2024 году. Предполагалось, что работы начнут уже в будущем году, проект оценивается в 33 млрд. долларов США.