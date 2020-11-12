Власти Армении предложили оппозиции выступить против миротворцев

Фракция правящего армянского парламента «Мой шаг» предложила оппозиции выступить с заявлением по трем пунктам в отношении ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения.

Правящий блок считает, что оппозиционеры должны «очень четко заявить, что они поддерживают отмену российского посредничества, вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, продолжение войны».

Кроме того, они должны предоставить дорожную карту по достижению победы во вновь развязанной войне в Карабахе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов «НКР» под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.