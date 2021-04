Владелец Ever Given хочет мирно решить вопрос с компенсацией

Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил, что владелец судна Ever Given, перекрывшего на неделю Суэцкий канал, намерен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«До этапа суда ситуация не дойдет, владелец судна хочет выплатить компенсацию, достигнув мирного соглашения», — отметил он.

По его словам, задержание капитана судна и применение к нему каких-либо юридических мер исключено. Также он добавил, что данное расследование долго не продлится и скорее всего оно завершится уже через неделю.

Компенсации владельцам судов, которые стояли в «пробке», будут выплачены международными страховыми компаниями, уточнил советник президента.

Ранее глава управления водной артерии Усама Рабиа заявил, что финансовые потери от блокировки Суэцкого канала, в котором ранее на мель село судно-контейнеровоз Ever Given, могут достигнуть $1 млрд.

23 марта контейнеровоз Ever Given, который шел из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. Несколько сотен судов собрались в очередь. Утром 29 марта Ever Given вернули на фарватер, но позже судно снова застряло из-за плохой погоды. Навигация полностью возобновилась к вечеру этого дня.