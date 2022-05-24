Во вторник, 24 мая, в рамках реализации достигнутых договоренностей двух стран состоялась первая встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна на армяно-азербайджанской межгосударственной границе в формате комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны подтвердили готовность работать в рамках комиссии по делимитации и другим вопросам. Также были обсуждены организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссий.

Вице-премьеры договорились о проведении очередных заседаний комиссии, а также встреч на межгосударственной границе. Так, достигнута договоренность о проведении второй встречи в Москве, а третьей — в Брюсселе.