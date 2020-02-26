Видеоролик АзТВ о Ходжалинском геноциде на армянском языке

Видеоролик в связи с Ходжалинским геноцидом, подготовленный ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание» (АзТВ), представлен на 6-и языках.

С целью донесения Ходжалинских реалий до мировой общественности видеоролик, наряду с азербайджанским, переведён на русский, английский, армянский, грузинский и турецкий языки. Определённая часть действий, совершённых армянами, демонстрируется в пятиминутном видеоролике, отражающем геноцид, с которым столкнулись жертвы Ходжалы, на основе фактов.

Представляем вам видеоролик на армянском языке.

| 2020-02-26T19:10:18+00:00 26 февраля 2020, 19:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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