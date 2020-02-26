Видеоролик АзТВ о Ходжалинском геноциде на армянском языке

Видеоролик в связи с Ходжалинским геноцидом, подготовленный ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание» (АзТВ), представлен на 6-и языках.

С целью донесения Ходжалинских реалий до мировой общественности видеоролик, наряду с азербайджанским, переведён на русский, английский, армянский, грузинский и турецкий языки. Определённая часть действий, совершённых армянами, демонстрируется в пятиминутном видеоролике, отражающем геноцид, с которым столкнулись жертвы Ходжалы, на основе фактов.

Представляем вам видеоролик на армянском языке.