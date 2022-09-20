Великобритания на прошлой неделе осуществила крупнейшую со времен Второй мировой войны наземную перевозку боеприпасов для ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт британского правительства.

Британское правительство подтвердило, что планирует сохранить или увеличить уровень военной поддержки Киеву в 2023 году. Отмечается, что Великобритания уже является «вторым крупнейшим донором военной помощи Украине». В 2022 году Британия выделила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов Киеву, а с 2015 года в стране было обучено 27 тысяч военных ВСУ, говорится в пресс-релизе.

Ранее начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что конфликт на Украине далек от завершения, ожесточенное противостояние сторон будет продолжаться.