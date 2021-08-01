Лондон пришел к выводу, что за «незаконной и жестокой» атакой на танкер Mercer Street у берегов Омана стоит Иран. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.
«Великобритания работает со своими международными партнерами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение», — сказал дипломат, его слова приводятся на сайте правительства.
По словам Рааба, «весьма вероятно», что Тегеран атаковал Mercer Street с использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов.
«Иран должен положить конец таким нападениям, и судам должно быть разрешено свободно перемещаться в соответствии с международным правом», — подчеркнул министр.(РИА Новости)