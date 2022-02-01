Госдепартамент США получил письменный ответ Москвы на предложения Соединённых Штатов и их союзников по так называемым гарантиям безопасности для России, а также по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства, а также пишет The Washington Post.

В Госдепартаменте не стали раскрывать содержание документа, указав, что Соединенные Штаты считают «непродуктивным» его публичное обсуждение, поэтому оставляют это на усмотрение Москвы. Представитель Госдепартамента также заявила, что США полностью привержены диалогу и будут продолжать консультации со своими союзниками и партнерами, включая Украину.

Замглавы МИД России Александр Грушко, однако, заявил, что Россия ещё не передавала США ответ по теме гарантий безопасности. РИА Новости со ссылкой на источники пишет, что министр иностранных дел Сергей Лавров действительно отправил послание госсекретарю Энтони Блинкену, но «оно касалось понимания принципа неделимости безопасности, это ещё не ответ как таковой».

1 февраля должен состояться телефонный разговор Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном.