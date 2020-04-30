Вакцина от COVID-19 не появится до второй волны эпидемии

Вторая волна распространения коронавируса точно начнется до появления вакцины.
Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в ходе онлайн-совещания, сообщает ТАСС.
По ее словам, главное — локализовать новую вспышку, ограничиться очагами заболевания.
«Пускай будет медицинский надзор, пускай будет карантин, но тогда на карантине будут отдельные люди, а не все общество. Но это будет до вакцины точно, если вирус не поменяется. Он мутирует, поэтому в этом плане мы ничего не можем сказать», — подчеркнула Вуйнович.