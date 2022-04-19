В Запорожской области кадыровцы убили трех зачинщиков бунта среди российских военных, которые готовы были сдать оружие и ехать домой.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.

«По данным украинских разведчиков, вчера в Пологовском районе области начались бунты российских военнослужащих: солдаты РФ не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанных денег. Впрочем, «кадыровцы» жестоко убили трех зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой», — отметил он. (УНИАН)