Японское агентство по науке и технологиям создало роботизированного двойника министра по делам административной реформы и реформы управления страны Таро Кано. Об этом сообщает портал EurekAlert.

Двойник представляет собой так называемый кибернетический аватар — это не просто робокопия конкретного человека, а по сути его лучшая версия, с обновленными физическими и мыслительными способностями. «Клонированный» министр поможет исследователям понять, как люди воспринимают таких двойников, и смогут ли последние потенциально заменить настоящего человека.

Известно, что Кано может управлять своей копией дистанционно. Это позволяет ему участвовать в общественной деятельности без необходимости физически присутствовать в конкретном месте.