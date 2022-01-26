В WhatsApp обнаружили новую функцию, которая касается режима «Сообщество», вариации собственных социальных сетей внутри мессенджера. Об этом сообщает портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях об улучшениях приложения.

Отмечается, что в бета-версии приложения для Android-смартфонов уже присутствует новая вкладка «Сообщество» и в нее включены только группы, в которые входит пользователь. Во вкладку не будут добавлять личные переписки с отдельными пользователями.

Также в новой версии WhatsApp спустя 13 лет после выхода самой первой версии мессенджера добавили поддержку двух новых языков — сомалийского и амхарского. На сомалийском активно общаются жители Сомали и Эфиопии. Амхарский является государственным языком в Эфиопии, распространен в Эритрее, Сомали и восточных районах Судана. По данным портала, в настоящее время мессенджер поддерживает более 40 языков.