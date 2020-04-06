В Венесуэле сообщили, что Колумбия отказалась принять помощь для борьбы с коронавирусом

Власти Колумбии отказались принять оборудование для проведения тестов на наличие коронавируса, которое Боготе пожертвовали венесуэльские коллеги. Об этом в воскресенье сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время выступления в Каракасе, передает ТАСС.

«[Президент Колумбии] Иван Дуке отказался принять аппараты, подаренные президентом [Венесуэлы] Николасом Мадуро для обнаружения и проведения тестов [на наличие коронавируса]», — заявила Родригес, выступление которой транслировалось по государственному телевидению. Она также добавила, что общее число заболевших на территории Венесуэлы достигло 159.

В пятницу Мадуро заявил, что Каракас готов помочь Боготе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории республики.

| 2020-04-06T00:38:46+00:00 6 апреля 2020, 10:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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