В Великобритании объявили новый состав правительства.

Как сообщает ТАСС, министр финансов Великобритании Джереми Хант сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака. На эту должность, которую в прошлом занимал сам Сунак, Хант был назначен 14 октября, когда премьером была Лиз Трасс.

Как полагают политические аналитики, сохранение поста за Хантом может свидетельствовать о том, что новое правительство продолжит курс на отказ от объявленных Трасс изначально налоговых послаблений, которые вызвали крайне негативную реакцию рынка, обвалили курс фунта и в итоге привели к ее отставке после всего 50 дней во главе правительства.

Доминик Рааб вернулся на пост министра юстиции и заместителя премьер-министра.

48-летний Рааб был ключевым союзником Сунака и помогал руководить его избирательной кампанией этим летом, когда бывший глава Минфина тоже боролся за премьерский пост, уступив в финале Лиз Трасс.

Бен Уоллес сохранил за собой пост министра обороны, Джеймс Клеверли переназначен на пост главы МИД.