Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил министерству транспорта организовать авиарейсы из Ташкента в ряд городов Узбекистана по сниженным до двух раз тарифам.

Как передает #, об этом сообщает сайт Фергана.ru.

Речь идет о рейсах из столицы страны в Нукус, Ургенч, Бухару, Карши и Самарканд.

Мирзиёев поставил задачу наладить регулярные авиарейсы из Ферганы, Намангана или Андижана в Бухару, Самарканд, Термез, Ургенч, а также по маршрутам Термез – Нукус, Самарканд – Ургенч, Бухара – Ургенч, Фергана – Ургенч.

Минтранс республики должен в недельный срок снять ограничения по рейсам и авиасообщениям для зарубежных авиакомпаний и применить в аэропорту Самарканда «пятую свободу воздуха», которая дает иностранным авиакомпаниям право за плату перевозить пассажиров, почту и грузы из одного государства в другое при полете в свою страну.

В рамках постановления новым авиакомпаниям-резидентам выделят квоты для выполнения полетов по международным маршрутам. До 1 октября будут объявлены конкурсы по модернизации аэропортов «Ургенч» и «Бухара» и передаче их в управление на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Одним из главных адресатов постановления является авиакомпания Silk Avia, которая специализируется на внутренних перевозках. Она является «дочкой» государственного акционерного общества Uzbekistan Airports и позиционирует себя как первый региональный лоукостер, так называемая авиамаршрутка, соединяющая не только столицу с регионами, но и регионы между собой. Свой первый рейс новый авиаперевозчик совершил в конце апреля текущего года.