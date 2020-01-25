В Узбекистане утверждено новое правительство

Новый состав правительства Узбекистана утвержден президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, сообщает его пресс-служба.
Главой кабмина назначен премьер-министр Абдулла Арипов, который ранее представил президенту кандидатов на министерские посты.
Главы основных ведомств остались прежними — руководить МИДом будет Абдулазиз Камилов, Минобороны возглавит Баходыр Курбанов, а МВД — Пулат Бобожонов,
«В соответствии со статьей 98 Конституции Республики Узбекистан утвердить членами кабинета министров Республики Узбекистан: Арипова Абдуллу Нигматовича — премьер-министром», — гласит президентский указ.