В Узбекистане утверждено новое правительство

Новый состав правительства Узбекистана утвержден президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, сообщает его пресс-служба.

Главой кабмина назначен премьер-министр Абдулла Арипов, который ранее представил президенту кандидатов на министерские посты.

Главы основных ведомств остались прежними — руководить МИДом будет Абдулазиз Камилов, Минобороны возглавит Баходыр Курбанов, а МВД — Пулат Бобожонов,

«В соответствии со статьей 98 Конституции Республики Узбекистан утвердить членами кабинета министров Республики Узбекистан: Арипова Абдуллу Нигматовича — премьер-министром», — гласит президентский указ.

| 2020-01-25T10:20:11+00:00 25 января 2020, 12:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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