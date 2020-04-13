В Узбекистане число заразившихся коронавирусом приблизилось к 900

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло на 31, общее число зараженных достигло 896 человек, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Первый в республике случай COVID-19 выявили 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В воскресенье число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 865, четыре пациента скончались, 66 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся в карантине.
«По состоянию на 13 апреля 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 896», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям. (РИА Новости)