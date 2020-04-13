В Узбекистане число заразившихся коронавирусом приблизилось к 900

«По состоянию на 13 апреля 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 896», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям. (РИА Новости)