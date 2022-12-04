Гарантией безопасности для РФ можно считать то, что европейская судебная система является гуманной и приговор в Гааге не предусматривает смертной казни. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Facebook.

«Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга — подписание соглашения с РФ и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось. Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрено смертной казни», — высказал свое мнение Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас надо гарантировать безопасность миру от России, а не наоборот.

«Опыт Будапешта вам пригодиться. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризованная и демилитаризованная т. н. Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира», – подытожил Данилов.

Так прокомментировал Данилов заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если ее президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине. (unian.net)