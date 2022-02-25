После нового вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, украинские военные уничтожили сотни единиц бронетехники и тысячи российских оккупантов. Об этом 25 февраля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в пятницу.
танков – до 80 единиц;
«Земля под ногами оккупантов будет гореть, как горит российская техника», – подчеркнули в ВСУ.
«Российские войска продолжают нести потери в личном составе и технике. С начала вторжения Российской Федерации Вооруженными силами Украины уничтожено […] личного состава более 2,8 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, противник потерял:
танков – до 80 единиц;
боевых бронированных машин разных типов – 516 единиц;
вертолетов – семь;
самолетов – 10;
крылатых ракет – до 20;
автомобильной техники – более 100.
«Земля под ногами оккупантов будет гореть, как горит российская техника», – подчеркнули в ВСУ.
(gordonua.com)