Турция не в состоянии принять ни одного беженца из Афганистана.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Турция – это не лагерь для беженцев. У нас нет больше возможности принять даже одного беженца (из Афганистана). Мы сами будем принимать решения. Мы очень тщательно охраняем наши границы», — сказал Челик журналистам.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы найти всеобъемлющее решение кризиса в Афганистане.

«Он ведет интенсивную международную дипломатию – обсуждал ситуацию в Афганистане с (президентом РФ Владимиром) Путиным, (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель. Мы внимательно отслеживаем тему прав человека в Афганистане, перешедшем под управление «Талибана»*. Нельзя оставлять афганский народ в одиночестве, там сейчас происходит настоящая драма», — добавил Челик.