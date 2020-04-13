В Турции выросло число излечившихся от болезни

В Турции снизилось количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом на фоне увеличения тестирования. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Благодаря увеличению количества тестов в стране наблюдается резкое снижение количества случаев заражения», — цитирует его HaberTurk. По словам министра, число проведенных в Турции тестов на COVID-19 вырастет до 500 тыс.

Также в Турции растет число излечившихся от болезни.

По последним данным, в Турции число больных коронавирусом достигло 61 049, погибли 1296 пациентов.

| 2020-04-13T22:18:11+00:00 14 апреля 2020, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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