В Турции тестируется препарат TR-C 19 для лечения коронавируса

Турецкие специалисты разработали лекарственный препарат, оказывающий позитивное воздействие на лечение больных коронавирусной инфекцией (Covid-19), передает Агентство Анадолу.

Глава правления компании VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ Эрджан Варлыбаш сообщил, что препарат, получивший название TR-C 19, находится на стадии лицензирования.

«Ученые и специалисты делают все возможное для разработки эффективных средств по борьбе с коронавирусной инфекцией. Препарат уже применяется в тестовом режиме для лечения пациентов с диагнозом Covid-19 в больницах страны. Надеюсь, что новый препарат окажет пользу всем больным опасной инфекцией», — отметил Варлыбаш.

Ректор Института медицинских наук Турции профессор Джевдет Эрдол сообщил, что

проект разработки препарата TR-C 19 поддержан Минздравом Турции.

«Препарат в лабораторных условиях смог нейтрализовать коронавирус. Сейчас его применяют на больных, давших добровольное согласие», — отметил ректор вуза.

Эрол и Варлыбаш пообещал вскоре предоставить общественности более детальную информацию о препарате.