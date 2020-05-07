В Турции тестируется препарат TR-C 19 для лечения коронавируса

Турецкие специалисты разработали лекарственный препарат, оказывающий позитивное воздействие на лечение больных коронавирусной инфекцией (Covid-19), передает Агентство Анадолу.
Глава правления компании VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ Эрджан Варлыбаш сообщил, что препарат, получивший название TR-C 19, находится на стадии лицензирования.
«Ученые и специалисты делают все возможное для разработки эффективных средств по борьбе с коронавирусной инфекцией. Препарат уже применяется в тестовом режиме для лечения пациентов с диагнозом Covid-19 в больницах страны. Надеюсь, что новый препарат окажет пользу всем больным опасной инфекцией», — отметил Варлыбаш.
Ректор Института медицинских наук Турции профессор Джевдет Эрдол сообщил, что
проект разработки препарата TR-C 19 поддержан Минздравом Турции.
«Препарат в лабораторных условиях смог нейтрализовать коронавирус. Сейчас его применяют на больных, давших добровольное согласие», — отметил ректор вуза.
Эрол и Варлыбаш пообещал вскоре предоставить общественности более детальную информацию о препарате.