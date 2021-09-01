Суточный прирост умерших от коронавируса в Турции составил в среду 290 — это максимальный показатель с 6 мая.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне — первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Максимальное число умерших от коронавируса в Турции было зафиксировано 30 апреля — 394.

«Сегодня сделано 302 869 тестов, выявлено 23 946 новых случаев COVID-19, умерли 290 человек», — говорится в сообщении.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского «Спутника V». По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 48 миллионов граждан, две дозы – более 37 миллионов.