Начался второй тур президентских выборов в Турции. В нем принимают участие действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Избирательные участки открылись в 08:00 (09:00 — бакинское) и закроются в 17:00 по местному времени (18:00 — бакинское). Всего в стране и за ее пределами установлены 191 884 урны для голосования.

Эрдоган традиционно голосует на участке в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула. Не изменит он традиции и на этот раз. Кылычдароглу примет участие в голосовании на участке в Аргентинской начальной школе в районе Чанкая в Анкаре.

Первые итоги выборов, как заверяют в правящем и оппозиционном альянсах, станут известны спустя несколько часов после закрытия избирательных участков.

ЦИК Турции ранее сообщал, что предварительные официальные результаты второго тура голосования на выборах президента объявят 29 мая, окончательные — 1 июня, когда они будут опубликованы в правительственном вестнике.

В течение трех дней после этой даты новый президент Турции принесет присягу в парламенте и сформирует правительство. Большинство представителей прежнего кабмина были избраны депутатами парламента и продолжат работу в меджлисе. Некоторые ключевые министры, в частности главы МИД, Минобороны и МВД, как сообщали ранее местные СМИ, могут сохранить свои посты.

Отметим, что согласно итогам подсчета голосов в первом туре на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88 процента, Синан Оган — 5,17 процента, Мухаррем Индже — 0,43 процента.