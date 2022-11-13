19:00

6 человек погибли, 53 пострадали в результате прогремевшего в воскресенье взрыва на стамбульской пешеходной туристической улице Истикляль. Об этом сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

«В результате взрыва на улице Истикляль погибли 6 человек, ранения получили 53 человека», — говорится в заявлении губернатора.

«Сегодня, примерно в 16:20 (17:20 по бакинскому времени), на улице Истикляль в нашем районе Бейоглу произошел взрыв <…> На место происшествия были направлены команды полиции, медиков, пожарных и управления по чрезвычайным ситуациям», — написал Али Ерликая на своей странице в Twitter.

Ранее о пострадавших сообщил турецкий телеканал TRT. По его данным, причина случившегося в настоящий момент не известна.

18:06

На пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. По словам губернатора города Али Ерликая есть погибшие и раненые. Об этом сообщает TRT.

Отмечается, что на место прибыли пожарные, полицейские и множество медицинских бригад. Также сообщается о большом количестве раненых.

По данным телеканала NTV, взрыв произошел в популярном туристическом месте, на улице Истикляль, которая выходит к площади Таксим, район оцеплен.