По меньшей мере семь человека находятся в критическом состоянии после взрыва газа в пятом округе Парижа.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По предварительной информации, причиной произошедшего стал взрыв газа. По данным мэрии округа, взрыв произошел в здании на площади Альфонса Лаверана неподалеку от дизайнерской школы «Американская академия Парижа».

По данным парижской прокуратуры, в текущий момент нет точных данных, которые подтверждали бы происхождение инцидента. Издание подчеркивает, что по словам свидетелей, они почувствовали сильный запах газа перед взрывом.

По предварительному отчету правоохранительных органов, семь человек находятся в критическом состоянии, еще девять — в тяжелом.

На месте работают 230 пожарных.