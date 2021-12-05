Манифестация против санитарных ограничительных мер и возможного введения обязательной вакцинации в Брюсселе вылилась в беспорядки и столкновения с полицией, передает корреспондент ТАСС с места событий. Как сообщили ТАСС сотрудники полиции, численность участников воскресной акции оценивается в 8-9 тыс. человек.

«Марш за свободу. Действие второе» — так называется акция, вторая по счету за последние две недели, которая стартовала в 13:00 у Северного вокзала бельгийской столицы. С лозунгами «Руки прочь от нашей свободы», «Нет вакцинам», «Мое тело — мой выбор», «Ковид — спланированный геноцид», «Нет вакцинам для наших детей», «Вакцинации — нет, лечению — да», «Вакцинацизм», «Диктатура масок» тысячи манифестантов колонной двинулись в сторону Европейского квартала.

«Мы всей семьей вышли второй раз на манифестацию, чтобы отстоять нашу свободу, которой становится все меньше и меньше. О какой демократии идет речь, когда нас принуждают вакцинироваться, когда отбирают наше право встречаться друг с другом, ходить в спортивные залы, рестораны, когда закрывают границы и сажают на карантины, когда наших детей заставляют ходить в масках? Это зашло слишком далеко, мы не должны больше терпеть», — сказала корреспонденту ТАСС Амелия, которая пришла на акцию с мужем и двумя маленькими детьми.

Дойдя до Евроквартала, колонна манифестантов попыталась прорвать полицейский кордон около парка Пятидесятилетия. Полиция в ответ распылила слезоточивый газ и применила водометы. Толпа протестующих остановилась, некоторые из них начали забрасывать стражей порядка петардами и пустыми бутылками. Многие из наиболее активных протестующих пришли на манифестацию хорошо подготовленными — с противогазами, которые надели немедленно после применения полицией слезоточивого газа. Кроме того, многие участники пришли в велосипедных или мотоциклетных шлемах, готовясь к возможным беспорядкам.

Манифестация была согласована с городскими властями, однако полиция тщательно подготовилась к возможным инцидентам. Отряды спецподразделений по борьбе с беспорядками перекрыли большую часть прилегающих улиц в зоне проведения акции, в Европейском квартале находились по меньшей мере три водомета, поблизости от зоны столкновений были расставлены несколько автобусов с полицейским подкреплением, дежурили машины скорой помощи, над местом событий постоянно летал вертолет.