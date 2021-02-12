Смертельная авария: в Техасе столкнулось 100 машин, 5 погибших — ВИДЕО

По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате крупного ДТП с участием порядка ста машин в штате Техас.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает местное издание Dallas Morning News.

По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге.

По словам пресс-секретаря службы скорой помощи Мэтта Завадски, несколько людей были доставлены в больницу в критическом состоянии, другие получили серьезные ранения, степень тяжести ранений у остальных еще устанавливается.

Трасса, на которой произошло происшествие, перекрыта в обоих направлениях.