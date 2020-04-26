В Тегеране ждали удара по резиденции Али Хаменеи

Иранские военные ожидали, что Америка нанесет удар по резиденции верховного лидера Али Хаменеи. Об этом 23 апреля заявил в эфире государственного телевидения командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает Radio Farda.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп в январе обещал уничтожить 52 «важных центра» в Иране. Офис аятоллы Хаменеи в центре Тегерана был среди этих целей, утверждал Хаджизаде.

В ночь на 8 января КСИР обстрелял американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». После этого КСИР ожидал ракетного удара США и готовился в ответ атаковать 400 американских целей, сказал генерал.

Американской атаки не последовало; утром 8 января силы ПВО КСИР сбили украинский пассажирский самолет, направлявшийся из Тегерана в Киев; погибли 176 человек. (gordonua.com)