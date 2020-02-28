В субботу температура воздуха в Азербайджане прогреется до 18 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, утром местами туман, сильный север-западный ветер к полудню перейдет в умеренный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 5-7, днем — 9-12 градусов, в Баку ночью — 5-7, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление возрастет с 756 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана днем в основном без осадков. Однако вечером местами ожидается дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, в некоторых местах с усилением.

Температура воздуха ночью — 3-8, днем — 13-18 градусов тепла, в горах ночью — 0-5, днем — 5-10 градусов тепла.

| 2020-02-28T15:49:29+00:00 28 февраля 2020, 18:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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