Число выявленных 1 января заболевших коронавирусом в столице Индии почти вдвое превысило данные за предыдущий день и составило 2716 человек, сообщило министерство здравоохранения Дели.

Субботний рост числа заболевших в Дели является самым высоким с 21 мая прошлого года, когда было зарегистрировано 3 009 случаев заболевания. В пятницу, в канун Нового года, было зарегистрировано 1796 случаев заболевания, днем ранее — 1313 случаев.

В начале этой недели власти Дели ввели в городе «желтый» или первый уровень ограничений. В соответствии с введенными ограничениями будут закрыты школы, колледжи, а также кинотеатры, тренажерные залы и спа-салоны. Работа делийского метрополитена будет ограничена, также ограничены часы работы торговых центров и магазинов – им разрешено работать с 10.00 до 20.00 местного времени. Помимо этого, вводится запрет на какие-либо собрания, а число людей на свадьбах ограничивается до 20 человек. Также в Дели с 22.00 до 5 утра будет действовать ночной комендантский час.