В США заявили, что утверждения Хафтара о переходе власти к ЛНА вызывает сожаление

Посольство США в Ливии выразило сожаление в связи с заявлением фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о переходе к нему управления страной. Соответствующее сообщение было распространено в понедельник на странице американского диппредставительства в Facebook.

«Соединенные Штаты сожалеют о том, что командующий ЛНА [Халифы] Хафтара посчитал, что изменения в политической структуре Ливии могут навязываться в виде одностороннего заявления», — говорится в публикации.

В посольстве также приветствовали любую форму диалога между противоборствующими в Ливии сторонами, включая ЛНА. Дипломаты также призвали ЛНА присоединиться к Правительству национального согласия и объявить о немедленном прекращении боевых действий по формуле, разработанной комитетом «5+5» в ходе межливийских переговоров.

27 апреля телеканал Sky News Arabia обнародовал заявление Хафтара, заявившего, что ЛНА «принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения». По словам фельдмаршала, ЛНА будет работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа.(ТАСС)