Россия находится во главе списка стран, на территории которых, укрываются киберпреступники, однако в Вашингтоне не считают, что российские власти стоят за их атаками на США. Об этом заявил во вторник заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса.

«Конечно, Россия возглавляет этот список», — утверждал он, говоря о «странах, которые укрывают» на своей территории киберпреступников.

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в ответ предложил Даунингу перечислить список стран, которые «помогают и содействуют атакам с использованием вирусов-вымогателей или другим киберпреступлениям», предположив, что Россия также стоит в этом списке на первом месте. «Помогать и способствовать — эти термины имеют четкое юридическое определение, и я бы не сказал, что правительство России стоит за этими атаками», — ответил на это заместитель помощника генпрокурора. По его мнению, Москва скорее «не делает того, что могла бы делать», чтобы предотвращать такие кибератаки. (ТАСС)