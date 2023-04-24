В преддверии выборов президента США, которые намечены на 2024 год, республиканцы запускают сайт для проверки достоверности слов главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ресурс решили создать в Национальном комитете Республиканской партии (НКРП). Утверждается, что на нем слова, произнесенные Байденом, можно будет проверить в режиме реального времени. Республиканцы ожидают, что этот портал станет самым нелюбимым сайтом президента.

«НКРП продолжит привлекать Байдена к ответственности за его ложь, и в ноябре 2024 года американский народ тоже это сделает», — заявили в комитете, подчеркнув, что американский лидер «не только создавал кризис за кризисом, но и врал об ущербе, который нанес стране».

В материале уточняется, что запуск сайта связан с тем, что Байден, как ожидается, на этой неделе объявит о решении выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.(lenta.ru)